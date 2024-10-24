اختفاء أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.. والخارجية تتابع

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، تتابع مع السلطات السعودية المختصة عملية البحث عن المواطنة منذ ان تبلغت بفقدان الاتصال معها.
كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليها وضمان عودتها سالمة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
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