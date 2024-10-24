اختفاء أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.. والخارجية تتابع

10:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707585 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، تتابع مع السلطات السعودية المختصة عملية البحث عن المواطنة منذ ان تبلغت بفقدان الاتصال معها.



كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليها وضمان عودتها سالمة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.