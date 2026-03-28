اختيار الأردن مقرا للمكتب الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البيئة، أن مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ قرر رسميا اختيار الأردن لاستضافة المكتب الإقليمي الجديد للصندوق، في خطوة تعكس المكانة الريادية للأردن إقليميا ودوليا في دعم العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا. اضافة اعلان





ويعد هذا القرار اعترافا دوليا بالتزام الأردن الراسخ بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث ستصبح العاصمة عمان مركزا إقليميا لتنسيق الجهود المناخية، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين دول المنطقة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة لمواجهة التحديات المناخية.



وجاء اختيار الأردن نتيجة مجموعة من العوامل، من أبرزها الاستقرار الجيوسياسي الذي تتمتع به المملكة، وموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة وصل طبيعية للتعاون الإقليمي، إضافة إلى الإنجازات الوطنية في المشاريع المناخية، ومن أهمها مشروع تحلية ونقل مياه العقبة – عمان، الذي يعد من أكبر المشاريع المدعومة من الصندوق الأخضر للمناخ، فضلا عن القيادة الوطنية والرؤية المتقدمة في مجال البيئة التي رسخت مكانة الأردن كشريك موثوق في الحوكمة المناخية العالمية.



من جهته، قال وزير البيئة أيمن سليمان إن هذا الإنجاز يشكل مسؤولية إقليمية، مؤكدا أن استضافة المكتب الإقليمي ستسهم في تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي لدول المنطقة، ودعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات المناخية، وعلى رأسها ندرة المياه وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.



وأضاف أن اختيار الأردن لاستضافة المكتب الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ يمثل محطة مهمة في مسيرة المملكة نحو تعزيز العمل المناخي الإقليمي والدولي، ويعكس الثقة الدولية بالدور الذي يقوم به الأردن في دعم الجهود البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن الأردن سيعمل من خلال هذا المكتب على تعزيز الشراكات الإقليمية، وتنسيق الجهود بين الدول، وتنفيذ البرامج والمبادرات المناخية المشتركة، بما يسهم في دعم أولويات المنطقة وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة.









