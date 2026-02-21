السبت 2026-02-21 07:30 م

اخرجوا الى دوامكم مبكراً.. تحذير من ازدحامات مرورية خانقة غداً

السبت، 21-02-2026 05:13 م

الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن تشهد شوارع المملكة، وبشكل خاص مداخل العاصمة عمان، ازدحامات مرورية خانقة يوم غد الأحد وباقي ايام الاسبوع، نتيجة لتزامن ساعات دوام جميع القطاعات في نفس الوقت.

هذا التكدس يعود إلى القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية ببدء دوام جميع القطاعات في الساعة 9 صباحاً، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدارس أو بنوك. 

يذكر أن العديد من الموظفين وطلاب المدارس قد أخذوا إجازات يوم الخميس الماضي، أول أيام رمضان، ما يعني أن غداً الأحد سيكون اليوم الذي يعود فيه الجميع للعمل والدوام الرسمي.

هذه التغييرات في أوقات الدوام، والتي ستكون متقاربة جداً، ستسهم بشكل كبير في زيادة الازدحام المروري. وقد اعتادت بعض القطاعات في السنوات السابقة على توزيع مواعيد الدوام بشكل متفاوت، لكن هذا العام سيكون الجميع في الشوارع في نفس الوقت.

نصيحة للمواطنين: من الأفضل الخروج مبكراً لتجنب التأخير، والقيادة بحذر لتفادي أي حوادث مرورية.

 
 


