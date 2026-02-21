اخرجوا الى دوامكم مبكراً.. تحذير من ازدحامات مرورية خانقة غداً

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تشهد شوارع المملكة، وبشكل خاص مداخل العاصمة عمان، ازدحامات مرورية خانقة يوم غد الأحد وباقي ايام الاسبوع، نتيجة لتزامن ساعات دوام جميع القطاعات في نفس الوقت.



هذا التكدس يعود إلى القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية ببدء دوام جميع القطاعات في الساعة 9 صباحاً، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدارس أو بنوك.

اضافة اعلان