اخرجوا الى دوامكم مبكراً.. تحذير من ازدحامات مرورية خانقة غداً

هذا التكدس يعود إلى القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية ببدء دوام جميع القطاعات في الساعة 9 صباحاً، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدارس أو بنوك.
يذكر أن العديد من الموظفين وطلاب المدارس قد أخذوا إجازات يوم الخميس الماضي، أول أيام رمضان، ما يعني أن غداً الأحد سيكون اليوم الذي يعود فيه الجميع للعمل والدوام الرسمي.
هذه التغييرات في أوقات الدوام، والتي ستكون متقاربة جداً، ستسهم بشكل كبير في زيادة الازدحام المروري. وقد اعتادت بعض القطاعات في السنوات السابقة على توزيع مواعيد الدوام بشكل متفاوت، لكن هذا العام سيكون الجميع في الشوارع في نفس الوقت.
نصيحة للمواطنين: من الأفضل الخروج مبكراً لتجنب التأخير، والقيادة بحذر لتفادي أي حوادث مرورية.
