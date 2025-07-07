اخلاء بناية من سكانها في إربد

وقال محافظ اربد رضوان العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن الإخلاء جاء بناء على مؤشرات خطيرة ظهرت في البناية من خلال المشاهدات الخارجية لها وصور موثقة سابقة أظهرت وجود تصدعات فيها، مشيرا إلى أن لجنة السلامة العامة استندت في قرارها إلى تقارير أولية تشير إلى وجود تهديد فعلي لانهيار البناء.
وأضاف العتوم، من أمام موقع البناية، أن لجنة البناء الوطني أوفدت خبيرًا متخصصا للفحص الميداني للموقع للخروج بتقرير يصف الحالة الهندسية للبناء، بحضور رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد، المهندس محمود الربابعة، وعدد من المتخصصين لتقييم الوضع ميدانيًا.
وأشار إلى أن اللجنة لم تتمكن حتى اللحظة من الدخول إلى داخل البناية نظرًا للخطورة المحتملة، لا سيما بعد الإبلاغ عن أصوات تصدعات داخلية فيها، مؤكدًا أنه سيتم لاحقًا إصدار التقييم الفني والهندسي النهائي للبناء، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مصير البناية وسكانها.
وأكد العتوم أنه لم تسجل أي إصابات، وأن جميع السكان تم إجلاؤهم بأمان، لافتا إلى أن الجهات المختصة تتابع التطورات عن كثب وستعلن الإجراءات المقبلة بعد صدور تقرير اللجنة الفنية والهندسية بشكل رسمي.
وقال إن الأجهزة الأمنية أغلقت الشارع الرئيسي بعد إشارة دراوشة ضمن محيط ما يعرف بدوار الماسة خشية انهيار البناية، إضافة إلى إغلاق الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى الدوار باتجاه الشمال والشرق كاجراء احترازي.
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