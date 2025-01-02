 
الخميس 2025-01-02 02:30 م
 

ادارة الترخيص: أكثر من 161 ألف مركبة جددت ترخيصها منذ تشرين الثاني

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الخميس، 02-01-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين، الخميس، إن قرابة 161 ألف و200 مركبة تم تجديد ترخيصها منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2024 لغاية صباح اليوم.

اضافة اعلان


وتوقع حجازين ارتفاع عدد السيارات التي ستجدد الترخيص خلال الأيام المقبلة بعد تمديد قرار رئاسة الوزراء بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات ورسوم إعادة التسجيل.


وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات ورسوم إعادة التسجيل يشكل أثرا اقتصاديا كبيرا لمالكي هذه المركبات، خاصة وأن الإعفاءات كبيرة تشمل إعفاءات من إعادة التسجيل وإعفاءات من الغرامات وإعفاءات من رسم الاقتناء عن سنة سابقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح

ت

منوعات وفاة جوسلين وايلدنشتاين.. "المرأة القطة" التي دمّرها التجميل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

تع

فن ومشاهير هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

لقطة من الفيديو

فيديو منوع مشكلة الكثير من ربات البيوت.. طريقة بسيطة لادخال الخيط في الابرة

الكرك

أخبار محلية بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد



 




الأكثر مشاهدة