ادارة الترخيص: أكثر من 161 ألف مركبة جددت ترخيصها منذ تشرين الثاني

وتوقع حجازين ارتفاع عدد السيارات التي ستجدد الترخيص خلال الأيام المقبلة بعد تمديد قرار رئاسة الوزراء بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات ورسوم إعادة التسجيل.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات ورسوم إعادة التسجيل يشكل أثرا اقتصاديا كبيرا لمالكي هذه المركبات، خاصة وأن الإعفاءات كبيرة تشمل إعفاءات من إعادة التسجيل وإعفاءات من الغرامات وإعفاءات من رسم الاقتناء عن سنة سابقة.
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