ادارة الترخيص: أكثر من 161 ألف مركبة جددت ترخيصها منذ تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين، الخميس، إن قرابة 161 ألف و200 مركبة تم تجديد ترخيصها منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2024 لغاية صباح اليوم.

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وتوقع حجازين ارتفاع عدد السيارات التي ستجدد الترخيص خلال الأيام المقبلة بعد تمديد قرار رئاسة الوزراء بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات ورسوم إعادة التسجيل.