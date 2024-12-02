ادارة الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة بالمزاد العلني

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزًا والمبينة في الجدول أدناه للبيع بالمزاد العلني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد 15 كانون الأول ولغاية الخميس 19 كانون الأول

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ونشرت إدارة الترخيص الأرقام والشروط والمواعيد وفقًا للجدول المرفق أدناه:







