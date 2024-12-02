 
الإثنين 2024-12-02 09:08 ص
 

ادارة الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة بالمزاد العلني

أحد الأرقام المعروض في المزاد العلني
أحد الأرقام المميزة بالمزاد العلني
الإثنين، 02-12-2024 07:55 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزًا والمبينة في الجدول أدناه للبيع بالمزاد العلني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من  الاحد 15 كانون الأول ولغاية الخميس 19 كانون الأول 

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ونشرت إدارة الترخيص  الأرقام والشروط والمواعيد وفقًا للجدول المرفق أدناه:

 


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