ادارة الجسور تُعلن عن تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين

حيث يكون التعديل كما هو موضح أدناه:
تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة ولمدة أسبوع واحد فقط.
تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (16:00).
تعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الأحد الموافق 27/10/2024.
ونوهت إلى ضرورة تواجد جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.
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