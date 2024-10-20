ادارة الجسور تُعلن عن تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال هذا الأسبوع من صباح اليوم الأحد ولغاية يوم الخميس 24/10/2024.

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حيث يكون التعديل كما هو موضح أدناه:



تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة ولمدة أسبوع واحد فقط.



تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (16:00).



تعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الأحد الموافق 27/10/2024.