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ادارة الجسور تُعلن عن تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
الأحد، 20-10-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال هذا الأسبوع من صباح اليوم الأحد ولغاية يوم الخميس 24/10/2024.

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حيث يكون التعديل كما هو موضح أدناه:


تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة ولمدة أسبوع واحد فقط.


تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (16:00).


تعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الأحد الموافق 27/10/2024.


ونوهت إلى ضرورة تواجد جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

 
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