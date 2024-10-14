ادارة السير : تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة

وقالت إدارة السير المركزية إن ذلك تسبب في تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة وبوشر التعامل معه من قبل كوادرها .
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