ادارة السير : تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اشارت إدارة السير المركزية، الى تعطل صهريج بعد نفق دوار الواحة بإتجاه جسر الجامعة الاردنية . اضافة اعلان





وقالت إدارة السير المركزية إن ذلك تسبب في تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة وبوشر التعامل معه من قبل كوادرها .