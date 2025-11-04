ادارة السير : مخالفة سكة الحديد شُطبت

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة السير انه تم شطب مخالفة المواطن محمد فريحات صاحب المخالفة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الوقوف على خطوط السكك الحديدية ) .
ونفت الادارة ما زعم به المواطن عبر منشور على الفيسبوك ان مخالفته لم تشطب حتى الان .
بدوره أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق الخطأ الذي رافق المخالفة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الوقوف على خطوط السكك الحديدية ) ، حيث أكّد أنه حصل خطأ في إدخال بند المخالفة الأصلية عند ترحيلها إلكترونيًا ما تسبّب في ظهور مخالفة أخرى،وأكّد أنه جرى على الفور تصويب الخطأ وتعديل المخالفة للبند الصحيح .