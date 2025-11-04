الثلاثاء 2025-11-04 11:59 ص
 

ادارة السير : مخالفة سكة الحديد شُطبت

صورة لمخالفة السير التي تم تداولها
صورة لمخالفة السير التي تم تداولها
 
الثلاثاء، 04-11-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة السير انه تم شطب مخالفة المواطن محمد فريحات صاحب المخالفة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الوقوف على خطوط السكك الحديدية ) .

ونفت الادارة ما زعم به المواطن عبر منشور على الفيسبوك ان مخالفته لم تشطب حتى الان .

 

 

بدوره أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام  في وقت سابق الخطأ الذي رافق المخالفة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الوقوف على خطوط السكك الحديدية ) ، حيث أكّد أنه حصل خطأ في إدخال بند المخالفة الأصلية عند ترحيلها إلكترونيًا ما تسبّب في ظهور مخالفة أخرى،وأكّد أنه جرى على الفور تصويب الخطأ وتعديل المخالفة للبند الصحيح . 

 
 
