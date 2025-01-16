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ارادات ملكية بـ النهار وابو وشاح

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الخميس، 16-01-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندس فايز محمد اسماعيل النهار رئيساً متفرغاً لهيئة الخدمة والادارة العامة برتبة وراتب وزير.

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وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين المهندس عمر ابراهيم عمر ابو وشاح عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي الاردني

 
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