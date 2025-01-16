ارادات ملكية بـ النهار وابو وشاح

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين المهندس عمر ابراهيم عمر ابو وشاح عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
-
أخبار متعلقة
-
الافراج عن الكاتب احمد حسن الزعبي
-
توضيح هام من وزارة العمل حول كتاب حكومي يتم تداوله
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
صدور ارادات ملكية سامية
-
الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن
-
المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء
-
تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا