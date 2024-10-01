 
الثلاثاء 2024-10-01 07:36 م
 
 

ارادة ملكية بشأن الدكتور الخرابشة

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الثلاثاء، 01-10-2024 06:38 م

الوكيل الإخباري-     صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين عطوفة الأستاذ الدكتور عاطف علي حامد الخرابشة رنيسا لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤.

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وكان مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة نسب قبل نحو شهر بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيساً لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

 
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