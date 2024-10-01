ارادة ملكية بشأن الدكتور الخرابشة

وكان مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة نسب قبل نحو شهر بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيساً لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.
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