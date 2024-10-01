ارادة ملكية بشأن الدكتور الخرابشة

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين عطوفة الأستاذ الدكتور عاطف علي حامد الخرابشة رنيسا لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤.

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