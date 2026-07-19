اربد: أمسية أدبية وقراءات في القصة القصيرة

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية بالتعاون مع جمعية أضواء الشرق السياحية وجمعية نهر اليرموك للتنمية والثقافة في مقر نادي الفنانين في اربد مساء أمس، أمسية قصصية استضافت نخبة من القاصات من مدينة عمان، وسط حضور من الأدباء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي.

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