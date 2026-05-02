اربد: إطلاق مبادرة "زاد الحاج الشرعي"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف إربد الأولى مبادرة توعوية بعنوان "زاد الحاج الشرعي"، ضمن رؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتعزيز الوعي الديني وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.





وقال مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان إن المبادرة تستهدف حجاج محافظة إربد والمناطق التابعة لها، وتُنفذ في المساجد الرئيسية في مدينة إربد والألوية، من خلال برنامج توعوي متكامل يُزوّد الحجاج بالمعرفة الشرعية والسلوكية اللازمة قبل وأثناء أداء فريضة الحج.



وأضاف إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الحجاج، وبما يضمن أداء المناسك بصورة صحيحة، إلى جانب تعريفهم بأحكام الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما وسننهما، وتصويب الأخطاء الشائعة، وتعزيز الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.



وأشار جروان إلى أن المبادرة تركز كذلك على توعية الحجاج بالآداب والسلوكيات الإسلامية أثناء الرحلة، وإعدادهم نفسيًا وروحيًا لأداء الشعائر بخشوع وطمأنينة، وترسيخ القيم الإيمانية كالصبر والتعاون والنظام واحترام الآخرين.



وبيّن أن محاور المبادرة تتضمن شرحًا مفصلًا للفقه الشرعي للحج، وبيان أركانه وواجباته وسننه، وتوضيح محظورات الإحرام، وشرح صفة الحج خطوة بخطوة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة وسبل معالجتها.





