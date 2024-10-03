اربد.. افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب

وبحسب بيان للمديرية، اليوم الخميس، يأتي افتتاح الدار بمناسبة احتفالات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ولتعزيز دور القرآن الكريم في مساجد المملكة.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة فضيلة الشيخ خالد بني ياسين، إن وزارة الأوقاف تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل دور القرآن الكريم في اللواء، حيث بلغ عددها خلال عامين، 14 دارا يشرف أشخاص مدربون ومؤهلون عليها.
وبين بني ياسين، أن الوزارة تعنى بتعليم الطلبة كتاب الله حفظاً وتفسيراً وتجويداً وتحصينهم فكرياً وسلوكياً، وتسعى لتفعيل دور القرآن الكريم في كل مسجد وحي.
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