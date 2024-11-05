اربد: التنمية والتشغيل يقدم قروضا بثلاثة ملايين دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي

وقال الدكتور عواودة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها، وذلك بهدف تمكينهم للاعتماد على الذات وتشجيعهم على العمل الحر والريادي وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن الدور التنموي لصندوق التنمية والتشغيل، لا ينحصر فقط في تأمين التمويل وفق آليات الإقراض المعروفة، بل يتعداه إلى تعريف الشباب بكيفية إطلاق مشاريعهم وتوضيح فرص النجاح في قطاعات معينة، مؤكدا أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الإقراضية.
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