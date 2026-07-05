اربد: انطلاق مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث والفنون الشعبية، الذي نظمته جمعية التطوع المدني الثقافية، ضمن برامج مشاريع المدن الثقافية لعام 2026 في لواء بني عبيد بمحافظة اربد، بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين والفرق التراثية وبحضور فعاليات رسمية وأهلية.

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