اربد: انطلاق مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث

وقال رئيس الجمعية خالد المومني، خلال الافتتاح الذي استضافه نادي شباب النعيمة، إن تنظيم المهرجان يأتي في إطار الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وتجسيداً لدور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الأدبي والشعبي وإبراز الطاقات الإبداعية في المجتمع المحلي، مثمناً دعم وزارة الثقافة لمشاريع المدن والألوية الثقافية، وما تقدمه من برامج تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في مختلف مناطق المملكة.
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