الأحد 2026-07-05 10:51 ص

اربد: انطلاق مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
اربد
 
الأحد، 05-07-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث والفنون الشعبية، الذي نظمته جمعية التطوع المدني الثقافية، ضمن برامج مشاريع المدن الثقافية لعام 2026 في لواء بني عبيد بمحافظة اربد، بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين والفرق التراثية وبحضور فعاليات رسمية وأهلية.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية خالد المومني، خلال الافتتاح الذي استضافه نادي شباب النعيمة، إن تنظيم المهرجان يأتي في إطار الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وتجسيداً لدور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الأدبي والشعبي وإبراز الطاقات الإبداعية في المجتمع المحلي، مثمناً دعم وزارة الثقافة لمشاريع المدن والألوية الثقافية، وما تقدمه من برامج تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي

نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV

أخبار الشركات نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV

فنزويلا

عربي ودولي فنزويلا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3000 وفاة

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية اربد: انطلاق مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث

تعرف على اسعار الذهب في الاردن

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الذهب في الاردن الأحد

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

أخبار محلية قرار هام يشمل كافة المحاكم في الاردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 