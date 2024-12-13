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اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة

الشاب عمر السرحان "صورة من حسابه الشخصي على فيسبوك"
الشاب عمر السرحان "صورة من حسابه الشخصي على فيسبوك"
الجمعة، 13-12-2024 07:10 م
الوكيل الإخباري-  نعى أهالي محافظة اربد ابنهم الشاب عمر السرحان بعد أن اكتشفت الأجهزة الأمنية مرتكب جريمة القتل التي أودت بحياة السرحان وألقت القبض عليه مساء اليوم الجمعة .اضافة اعلان


وانهالت التعليقات بالرحمة والمغفرة للشاب عمر السرحان "أبو حسن" وسط إشادات كبيرة بأخلاقه وأدبه وتعامله اللبق مع أهالي المحافظة .

كما دعا أهل المحافظة بالصبر والسلوان لزوجة الفقيد وأبنائه الصغار بعد فقدهم لوالدهم في سن مبكرة بسبب جريمة قتل بشعة .

وبحسب التعليقات فإن السرحان يعتبر من أمهر الميكانيكيين في المحافظة وأكثرهم صدقاً في التعامل مع زبائنه ومرتادي كراجه في المحافظة .


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