اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة

وانهالت التعليقات بالرحمة والمغفرة للشاب عمر السرحان "أبو حسن" وسط إشادات كبيرة بأخلاقه وأدبه وتعامله اللبق مع أهالي المحافظة .
كما دعا أهل المحافظة بالصبر والسلوان لزوجة الفقيد وأبنائه الصغار بعد فقدهم لوالدهم في سن مبكرة بسبب جريمة قتل بشعة .
وبحسب التعليقات فإن السرحان يعتبر من أمهر الميكانيكيين في المحافظة وأكثرهم صدقاً في التعامل مع زبائنه ومرتادي كراجه في المحافظة .
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