اربد..ورشة تثقيفية حول ظاهرتي التعصب والتنمر

وتحدث رئيس مفرزة الإعلام والشرطة المجتمعية في مركز أمن بني كنانة النقيب محمد الزعبي خلال الورشة بحضور 22 مشاركة من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 19-30 عاماً، عن مفهوم التعصب والتنمر وأشكالهما، موضحاً أن التنمر حالة يتعرض فيها الفرد لمحاولات متكررة من الاعتداء الجسدي أو اللفظي من قبل الآخرين.
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