اربد..ورشة تثقيفية حول ظاهرتي التعصب والتنمر

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب محافظة اربد اليوم، ورشة عمل تثقيفية توعوية حول الحد من انتشار ظاهرتي التعصب والتنمر بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية التابع لمديرية الأمن العام في لواء بني كنانة.

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