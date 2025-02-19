 
الأربعاء 2025-02-19 03:52 م
 

اربد..ورشة تثقيفية حول ظاهرتي التعصب والتنمر

اربد
اربد
الأربعاء، 19-02-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب محافظة اربد اليوم، ورشة عمل تثقيفية توعوية حول الحد من انتشار ظاهرتي التعصب والتنمر بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية التابع لمديرية الأمن العام في لواء بني كنانة.

اضافة اعلان


وتحدث رئيس مفرزة الإعلام والشرطة المجتمعية في مركز أمن بني كنانة النقيب محمد الزعبي خلال الورشة بحضور 22 مشاركة من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 19-30 عاماً، عن مفهوم التعصب والتنمر وأشكالهما، موضحاً أن التنمر حالة يتعرض فيها الفرد لمحاولات متكررة من الاعتداء الجسدي أو اللفظي من قبل الآخرين.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على جميع المحاور

ارشيفية

أخبار محلية "الإدارة المحلية" تطلب من البلديات رفع جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

تعبيرية

عربي ودولي فرانكن: معظم أنظمة الدفاع في أوروبا أمريكية والطيران الأوروبي "ضعيف للغاية"

ا

عربي ودولي الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة ومساحة كبيرة للتعاون

ا

منوعات في هذا التاريخ.. الأرض على موعد مع القمر الدموي

لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن



 




الأكثر مشاهدة