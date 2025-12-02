اربد: ورشة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالقطاع السياحي

وأكدت مديرة سياحة اربد، الدكتورة مشاعل الخصاونة، أهمية رفع الوعي المجتمعي في الحفاظ على المواقع السياحية، مبينة ضرورة تعزيز التشاركية بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان حماية هذه المواقع وصونها.
