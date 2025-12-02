اربد: ورشة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية بعنوان "تعزيز الوعي المجتمعي بالقطاع السياحي" بحضور عدد من الجهات الحكومية.

