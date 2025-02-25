 
الثلاثاء 2025-02-25 12:12 م
 

ارتفاع أسعار الخيار والكوسا قبل رمضان في الأردن

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أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الخيار والكوسا في السوق المركزي اليوم الثلاثاء، قبل حلول شهر رمضان المبارك، 10 قروش لكل كيلو وفق نشرة السوق المركزي.

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وكان أدنى سعر للخيار بالسوق المركزي اليوم 50 قرشا للكيلو، أما أعلى سعر 70 قرشا للكيلو، وبسعر متوسط 60 قرشا للكيلو الواحد.

 

أما أدنى سعر للكوسا فقد بلغ 50 قرشا للكيلو، مقابل 75 قرشا للكيلو كأعلى سعر، وبسعر متوسط 60 قرشا للكيلو الواحد.

 

ووفق النشرة فقد بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3144.266 طن.

 


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