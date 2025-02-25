ارتفاع أسعار الخيار والكوسا قبل رمضان في الأردن

ووفق النشرة فقد بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3144.266 طن.
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