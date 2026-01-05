ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2025

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2025 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين الذي رصد ارتفاعا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 5.7 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع ذات الفترة من عام 2024.

وبالنسبة لشهر تشرين الثاني الماضي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين ما نسبته 5.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفض بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.