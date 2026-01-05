ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2025

وبالنسبة لشهر تشرين الثاني الماضي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين ما نسبته 5.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفض بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 ما مقداره 115.7 نقطة مئوية مقابل 109.5 من ذات الفترة من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الثاني من العام الماضي ما مقداره 115.5 مقابل 122.1 لنفس الشهر من عام 2024.
