الإثنين 2026-01-05 02:32 م

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2025

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
الإثنين، 05-01-2026 01:52 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2025 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين الذي رصد ارتفاعا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 5.7 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع ذات الفترة من عام 2024.

اضافة اعلان


وبالنسبة لشهر تشرين الثاني الماضي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين ما نسبته 5.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفض بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.


وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 ما مقداره 115.7 نقطة مئوية مقابل 109.5 من ذات الفترة من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الثاني من العام الماضي ما مقداره 115.5 مقابل 122.1 لنفس الشهر من عام 2024.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رل

فن ومشاهير مسلسل "سيرة آل الجلالي" يعود للضوء بعد 25 عاماً من عرضه

بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة المدارس الحكومية اليوم

أخبار محلية تنويه بخصوص امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس الاردن .. تغيرات ملموسة على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

ثب

فن ومشاهير مفاجأة رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبدالعزيز "بطل" أمامها في "وننسى اللي كان"

ؤ

فن ومشاهير رسائل غامضة وصور عائلية.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج تستعرض رؤية "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي" في The First Look ضمن CES 2026

مطار سخيبول

عربي ودولي مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

أخبار الشركات سفينة "محمد بن راشد " تصل العريش وعلى متنها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة



 






الأكثر مشاهدة