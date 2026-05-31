ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 1.13% للعام الحالي

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2026 ما مقداره 109.97 مقابل 108.74 لنفس الفترة من عام 2025، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2026 ما مقداره 109.97 مقابل 109.10 للربع الرابع من عام 2025.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2026 مقارنةً مع الربع المقابل من العام 2025، ارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.45% والتي شكلت أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.84% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 2.92% والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 0.78% والتي شكلت أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 1.04% والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2026 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2025، ارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.85% والتي شكلت أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ " بنسبة 1.31% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.42% والتي شكلت أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 1.15% والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.
