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ارتفاع أعداد الزوار الدوليين للمملكة 19% خلال الثلث الأول

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
 
الأحد، 04-05-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   شهد القطاع السياحي الأردني نموا ملحوظا خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، حيث ارتفعت أعداد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

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وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني حتى نيسان) من العام 2025، نحو 2.125 مليون زائر، بنسبة ارتفاع 19 ‎بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائر.


وارتفع عدد سياح المبيت نفس الفترة إلى 1.765 مليون زائر مقارنة بـ1.531 مليون زائر في نفس الفترة من عام 2024، محققا زيادة بنسبة 15.3 ‎‎بالمئة، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم نحو 360 ألف زائر، مقارنة بـ254 ألف زائر في عام 2024، محققا نموا بنسبة 41.6 ‎بالمئة.


واستقبلت المملكة خلال شهر نيسان من العام 2025 نحو 617 ألف زائر دولي، بنسبة ارتفاع بلغت 36.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 451 ألف زائر.
وارتفع الدخل السياحي خلال الفترة من (كانون الثاني حتى آذار) من العام الحالي، بنسبة 8.9 ‎ بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2024، حيث بلغ ما قيمته 1.217 مليار دينار.


وبحسب التقرير، يأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي، انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي شملت تطوير المنتج السياحي وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تحسين تجربة الزائر وتوسيع نطاق الحملات التسويقية لتشمل أنماطا سياحية متنوعة وأسواقا جديدة.


وبين التقرير، أن المملكة شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا لافتا في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع السياحي بشكل عام، حيث يعود هذا الارتفاع إلى حزمة من العوامل، في مقدمتها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقا سياحية واعدة حول العالم، إضافة إلى استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، ما أسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الوجهات السياحية الأردنية.

 
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