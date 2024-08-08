 
الخميس 2024-08-08 10:52 م
 
 

ارتفاع أعداد السياح لقرية أم قيس الأثرية

قرية أم قيس
قرية أم قيس




 

الخميس، 08-08-2024 09:50 م

الوكيل الإخباري-  بلغ عدد زوار قرية أم قيس الأثرية في لواء بني كنانة بمحافظة إربد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، 57495 سائحا محليا وأجنبيا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 49614 سائحا .


وبحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن عدد السياح الأجانب بلغ 11257 سائحا في قرية أم قيس، فيما بلغ عدد السياح الأردنيين 46238، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
وسجلت المناطق السياحية والأثرية في مدينة أم قيس ارتفاعا في عدد السياح الداخلين والخارجين بزيادة أكثر من العام الماضي بلغت 7881 سائحا.


وتشتهر مدينة أم قيس، بمعالم سياحية وأثرية، وتعتبر محط أنظار السياح؛ حيث تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 .

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