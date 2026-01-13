ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

02:29 م

الوكيل الإخباري- كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2025 / 2026، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في المملكة. اضافة اعلان





وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الطلبة الوافدين 55410 طلاب، قدموا من 119 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانة الأردن كوجهة تعليمية إقليمية ودولية.



وأظهرت الرسوم البيانية تطورًا متصاعدًا في أعداد الطلبة الوافدين خلال السنوات الـ6 الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 36789 طالبًا في عام 2020 إلى 55410 طلاب في العام الماضي.



وأوضحت البيانات، أن الطلبة الوافدين يشكلون ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي أعداد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.



وأشارت إلى تضاعف أعداد الطلبة الوافدين المستجدين بنسبة 100 بالمئة خلال السنوات الـ5 الماضية، إذ بلغ عدد المقبولين الجدد في العام الماضي نحو 12973 طالبًا، مقارنة بـ 6307 طلاب في عام 2020.



كما استحوذت الجامعات والكليات الخاصة على النسبة الأكبر من الطلبة الوافدين بواقع 65 بالمئة بعدد 36239 طالبًا، مقابل 35 بالمئة في الجامعات والكليات الرسمية بعدد 19171 طالبًا.



وحول التوزيع حسب الدرجة العلمية، فقد تركزت الغالبية العظمى من الطلبة في مرحلة البكالوريوس بنسبة 87.1 بالمئة، وبعدد 48235 طالبًا، تلتها مرحلة الدراسات العليا بنسبة 9.4 بالمئة بعدد 5187 طالبًا، ثم مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 3.5 بالمئة بعدد 1988 طالبًا.



وفيما يتعلق بالجنسيات، تصدر الطلبة الفلسطينيون قائمة الجنسيات الأكثر عددًا في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، تلاهم الطلبة السعوديون، ثم السوريون فالمصريون، فيما ضمت القائمة أعدادًا كبيرة من الطلبة من العراق، وعرب الـ48، والكويت، وماليزيا، وسلطنة عُمان، وإندونيسيا، والفلبين، واليمن، والصين، والبحرين.

