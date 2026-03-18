ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية

وأشار معتوق إلى أن الفترة الحالية تعد من مواسم الذروة لقدوم ومغادرة المسافرين عبر "حدود العمري"، لافتا إلى أن الأوضاع الإقليمية ساهمت في زيادة حركة السفر عبر المركز من الدول المجاورة ورعايا الدول العربية، ما استدعى رفع الطاقة الاستيعابية.
وأكد أنه تم تعزيز أعداد العاملين بالمركز، وزيادة كوادر دائرة الجمارك العاملة على مسارب التفتيش، كما تم التنسيق مع الاتحاد العام لشركات التأمين، لمضاعفة عدد الموظفين لتسهيل الإجراءات.
وبين معتوق أن عدد القادمين والمغادرين عبر مركز حدود العمري تجاوز 4 ملايين مسافر خلال العام الماضي، متوقعا استمرار تزايد الحركة مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
-
أخبار متعلقة
