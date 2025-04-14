ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 780% مقارنةً بإيرادات الربع الأول من العام السابق.

اضافة اعلان



وأظهر تقرير إيرادات الشركة وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة، حيث وقّعت الشركة نحو 80 عقدًا استثماريًا خلال الربع الأول من العام الجاري.