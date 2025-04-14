الإثنين 2025-04-14 04:56 م
 

ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية
المنطقة الحرة السورية الأردنية
 
الإثنين، 14-04-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 780% مقارنةً بإيرادات الربع الأول من العام السابق.

اضافة اعلان


وأظهر تقرير إيرادات الشركة وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة، حيث وقّعت الشركة نحو 80 عقدًا استثماريًا خلال الربع الأول من العام الجاري.


وترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اجتماع مجلس إدارة الشركة الاثنين، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

 
gnews

أحدث الأخبار

أعمدة تيار كهربائي

شؤون برلمانية عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

خاص بالوكيل بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

تعبيرية

عربي ودولي بنغلاديش تعيد حظر السفر إلى إسرائيل

فاتورة كهرباء

شؤون برلمانية مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين

ؤيرب

تكنولوجيا شركة OpenAI تستعد لإطلاق نماذج جديدة

بع

أخبار الشركات كيا الشرق الأوسط وإفريقيا تحتفل بـ 80 عامًا من التميز وولاء العملاء عبر مشاركة قصص واقعية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق ورشة إقليمية حول مكافحة الإتجار بالبشر



 
 





الأكثر مشاهدة