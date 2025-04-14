ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

وأظهر تقرير إيرادات الشركة وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة، حيث وقّعت الشركة نحو 80 عقدًا استثماريًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اجتماع مجلس إدارة الشركة الاثنين، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.
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