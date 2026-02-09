ارتفاع استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي إلى 25% خلال الشهر الأول من العام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفادت إدارة التنفيذ القضائي بأن نسبة استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي بلغت 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك من خلال الرسائل النصية التي تُرسل لإبلاغ المعنيين بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

اضافة اعلان



وأشارت الإدارة إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وتنامي الالتزام بمسؤوليات السداد واحترام الإجراءات القانونية، ما يسهم في تسريع تسوية القضايا التنفيذية وتقليل تراكمها.



وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الرسائل النصية، أسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة.