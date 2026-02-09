الإثنين 2026-02-09 06:34 م

ارتفاع استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي إلى 25% خلال الشهر الأول من العام

إدارة التنفيذ القضائي
إدارة التنفيذ القضائي
 
الإثنين، 09-02-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أفادت إدارة التنفيذ القضائي بأن نسبة استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي بلغت 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك من خلال الرسائل النصية التي تُرسل لإبلاغ المعنيين بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

اضافة اعلان


وأشارت الإدارة إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وتنامي الالتزام بمسؤوليات السداد واحترام الإجراءات القانونية، ما يسهم في تسريع تسوية القضايا التنفيذية وتقليل تراكمها.


وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الرسائل النصية، أسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة.


وشددت الإدارة على أن الالتزام بالمواعيد المحددة للاستجابة لإشعارات التنفيذ يعد مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، داعية الجميع إلى متابعة الإشعارات الرسمية واتخاذ الخطوات المطلوبة في الوقت المناسب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

ب

طب وصحة دواء ثوري جديد يحفز السرطان على الانتحار الذاتي

ب

أخبار الشركات "زين" تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

ب

عربي ودولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخفيف تخصيب اليورانيوم مرتبط برفع العقوبات

"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

ا

أخبار محلية برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية



 






الأكثر مشاهدة