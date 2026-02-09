ارتفاع استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي إلى 25% خلال الشهر الأول من العام

وأشارت الإدارة إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وتنامي الالتزام بمسؤوليات السداد واحترام الإجراءات القانونية، ما يسهم في تسريع تسوية القضايا التنفيذية وتقليل تراكمها.
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الرسائل النصية، أسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة.
وشددت الإدارة على أن الالتزام بالمواعيد المحددة للاستجابة لإشعارات التنفيذ يعد مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، داعية الجميع إلى متابعة الإشعارات الرسمية واتخاذ الخطوات المطلوبة في الوقت المناسب.
