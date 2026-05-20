ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 34.1 مليون دينار في نهاية آذار

الوكيل الإخباري- ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 34.1 مليون دينار في نهاية شهر آذار الماضي أو ما نسبته 1.6% لتصل إلى 2194.2 مليون دينار، مقابل 2160.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025 على الرغم من الظروف التي تسود المنطقة.

وبحسب وزارة المالية فإن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء مدفوعاً بشكل رئيس من ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 53.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2026 لتصل إلى ما قيمته 631.8 مليون دينار مقابل 578.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025.



وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة في الربع الأول من العام الحالي حوالي 20.4 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) حوالي 2214.6 مليون دينار مقارنة مع 2163.5 مليون دينار للفترة ذاتها من 2025.



وعلى صعيد الإنفاق الحكومي بلغ الإجمالي حتى نهاية شهر آذار من العام 2026 حوالي 2936.9 مليون دينار، بواقع 2721.7 مليون دينار نفقات جارية، و215.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.