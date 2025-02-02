ارتفاع الإيرادات المحلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2025

وبحسب النشرة المالية، أسهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام 2024، والتي تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وتُظهر التطورات المالية خلال الشهر الأول من العام الحالي متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادي
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