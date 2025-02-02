 
الأحد 2025-02-02 07:40 م
 

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2025

نقود
نقود
الأحد، 02-02-2025 06:34 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت البيانات الأولية للنشرة المالية الشهرية لشهر كانون الثاني من العام الجاري 2025 ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 57 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 817 مليون دينار مقارنة مع 760 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

اضافة اعلان


وبحسب النشرة المالية، أسهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام 2024، والتي تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.


وتُظهر التطورات المالية خلال الشهر الأول من العام الحالي متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادي

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته السلوفينية

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية " هيئة النزاهة" تعقد محاضرات تثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يحيل موظفين إلى التقاعد - أسماء

نقود

أخبار محلية ارتفاع الإيرادات المحلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2025

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب

أخبار محلية الملك يلتقي الرئيس ترمب بالبيت الأبيض في 11 شباط المقبل

وزارة الصحة

أخبار محلية أمين عام "الصحة" يتفقد عددا من المراكز الصحية في الزرقاء

اجراء المقتضى القانوني وحجز المركبه داخل ساحة حجز إدارة السير بواسطة الونش العسكري

خاص بالوكيل الامن لـ "الوكيل" : ضبطنا السائق المخالف - فيديو

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم



 




الأكثر مشاهدة