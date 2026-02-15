ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%

ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2 بالمئة.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني الماضي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 56.9 بالمئة، والآسيوية بنسبة 11.6بالمئة، والأميركية بنسبة 16.0 بالمئة، والعرب 3 بالمئة، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى 2 بالمئة، والأردنيين المغتربين بنسبة 3.0 بالمئة.
وتظهر البيانات ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 6.2 بالمئة، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.
