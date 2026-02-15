الأحد 2026-02-15 05:39 م

ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%

ل
أرشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 4.1 بالمئة ليبلغ 708.5 مليون دولار، مقارنة بـ 680.5 مليون دولار للشهر نفسه من عام 2025، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

اضافة اعلان


ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2 بالمئة.


وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني الماضي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 56.9 بالمئة، والآسيوية بنسبة 11.6بالمئة، والأميركية بنسبة 16.0 بالمئة، والعرب 3 بالمئة، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى 2 بالمئة، والأردنيين المغتربين بنسبة 3.0 بالمئة.


وتظهر البيانات ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 6.2 بالمئة، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عداد كهرباء

أخبار محلية "توزيع الكهرباء" تطلق تطبيقا يتيح الاطلاع اليومي على الاستهلاك والاحتساب اللحظي للفاتورة

ب

شؤون برلمانية العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

أخبار محلية ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

ل

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%



 






الأكثر مشاهدة