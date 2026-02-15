ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%

الوكيل الإخباري- ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 4.1 بالمئة ليبلغ 708.5 مليون دولار، مقارنة بـ 680.5 مليون دولار للشهر نفسه من عام 2025، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2 بالمئة.



وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني الماضي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 56.9 بالمئة، والآسيوية بنسبة 11.6بالمئة، والأميركية بنسبة 16.0 بالمئة، والعرب 3 بالمئة، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى 2 بالمئة، والأردنيين المغتربين بنسبة 3.0 بالمئة.