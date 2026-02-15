ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 من الجنسيات الأوروبية (56.9%)، والآسيوية (11.6%)، والأميركية (16.0%)، والعرب (3.0%)، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى (2.0%)، والأردنيين المغتربين (3.0%).
كما تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.
