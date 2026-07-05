ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز صادراته.

اضافة اعلان



وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية ارتفع إلى281 ألف طن خلال النصف الأول من 2026 مقارنة مع 245 ألف طن للفترة ذاتها من 2025، محققا زيادة بلغت 14 بالمئة.