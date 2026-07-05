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ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 05-07-2026 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز صادراته.

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وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية ارتفع إلى281 ألف طن خلال النصف الأول من 2026 مقارنة مع 245 ألف طن للفترة ذاتها من 2025، محققا زيادة بلغت 14 بالمئة.


وأضاف إن صادرات الخضار سجلت نموا بنسبة 13.1 بالمئة، حيث ارتفعت من 174 ألف طن إلى 197 ألف طن، فيما ارتفعت صادرات الفواكه بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 83 ألف طن مقارنة مع 71 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 
 


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