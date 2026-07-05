ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية ارتفع إلى281 ألف طن خلال النصف الأول من 2026 مقارنة مع 245 ألف طن للفترة ذاتها من 2025، محققا زيادة بلغت 14 بالمئة.
وأضاف إن صادرات الخضار سجلت نموا بنسبة 13.1 بالمئة، حيث ارتفعت من 174 ألف طن إلى 197 ألف طن، فيما ارتفعت صادرات الفواكه بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 83 ألف طن مقارنة مع 71 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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