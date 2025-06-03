ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 5.8% العام الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفعت الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 بالمئة والمباعة بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، بحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الصادر مؤخرا.

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ووفقا للتقرير، بلغت كمية الطاقة الكهربائية المشتراة 22723 جيجا واط/ساعة خلال العام الماضي مقارنة بـ 21473 عام 2023 ، حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة من مشاريع التوليد التقليدية ومشروع الصخر الزيتي/ العطارات 22.8 بالمئة ومشاريع الطاقة المتجددة 7.5 بالمئة، وانخفضت من مصادر أخرى "سد الملك طلال والشركة الأردنية الهندية للكيماويات" بنسبة 3.5 بالمئة.



وبلغت الطاقة المباعة 22323 عام 2024 مقارنة بـ 21105 عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة لشركات التوزيع، 7.2 بالمئة للمشتركين الصناعيين "تحويلية، استخراجية، طاقة كهربائية" و 2.8 بالمئة للمشتركين الآخرين "المطار، الإذاعة والتلفزيون وأخرى".