ارتفاع الطلب على الغاز والكاز خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الجمعة، أداء شركات قطاع الطاقة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة.



جاء ذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد الخدمة والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز ومادة الكاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



وقال إن الشبكة الكهربائية شهدت استقراراً خلال فترة المنخفض، وإن الأعطال في التيار الكهربائي كانت محدودة واعتيادية بمثل هذه الظروف ولم تؤثر على التزويد الجماعي للمشتركين وتم التعامل الفوري معها ومعالجتها بالكامل.



وأشاد السعايدة باستجابة شركات القطاع في الإبقاء على الجاهزية العالية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، لضمان إدامة تزويد الخدمة في ظل ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي حيث سجل مساء أمس 4010 ميجاواط في الساعة 18:41 مساءً ويعتبر أعلى من المعدل بمثل هذا الوقت من العام.

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