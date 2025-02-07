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ارتفاع الطلب على الغاز والكاز خلال المنخفض الجوي

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الجمعة، أداء شركات قطاع الطاقة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة.

جاء ذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد الخدمة والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز ومادة الكاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وقال إن الشبكة الكهربائية شهدت استقراراً خلال فترة المنخفض، وإن الأعطال في التيار الكهربائي كانت محدودة واعتيادية بمثل هذه الظروف ولم تؤثر على التزويد الجماعي للمشتركين وتم التعامل الفوري معها ومعالجتها بالكامل.

وأشاد السعايدة باستجابة شركات القطاع في الإبقاء على الجاهزية العالية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، لضمان إدامة تزويد الخدمة في ظل ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي حيث سجل مساء أمس 4010 ميجاواط في الساعة 18:41 مساءً ويعتبر أعلى من المعدل بمثل هذا الوقت من العام.

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وواصل المهندس السعايدة جولات التفتيش والرقابة الميدانية ورافقه مفوض شؤون الطاقة المهندس محمد المعايعة ومدير الضابطة العدلية ومدير النفط ومشتقاته في الهيئة.

وركزت الجولات الميدانية على المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات المنخفض الجوي المصاحب لهبات قوية من الرياح في بعض الأحيان وأجزاء متطايرة أدت إلى انقطاع محدود في التيار الكهربائي في بعض المناطق خاصة جنوب المملكة تمت معالجتها بطريقة فعالة وبالسرعة الممكنة.

كما تم الاطلاع على سير الأداء في مركز المراقبة والتحكم ومركز استقبال الاتصالات لدى شركة توزيع الكهرباء والذي تعامل مع أكثر من 8000 اتصال منذ بداية المنخفض الحالي.

كما تفقد السعايدة سير العمل في قطاع المشتقات النفطية للتأكد من توفر المشتقات البترولية كافة، خاصة مادتي الكاز والغاز والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب عليها خلال المنخفض الحالي.

وبلغ حجم الاستهلاك السنوي من مادة الكاز حوالي 140 مليون لتر تقريباً، فيما شهد الطلب على باقي المشتقات استقراراً في معدل الاستهلاك. كما ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي لأكثر من 200 ألف أسطوانة بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي.

وأكد السعايدة توفر كميات كافية ومخزون آمن لجميع المشتقات النفطية تغطي احتياجات المملكة وتلبي الطلب المتزايد خلال فترة المنخفض.

ودعا السعايدة المواطنين للتواصل مع مراكز المراقبة التابعة لشركات توزيع الكهرباء ومركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أعطال أو نقص في تزويد المشتقات البترولية.

 
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