ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- ارتفعت القيمة السوقية للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في صفوف ستاد رين الفرنسي، لتصل إلى 8 ملايين يورو بعد أن كانت 6 ملايين، وفق التحديث العالمي الأخير الصادر عن موقع Transfermarkt المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم.





ويأتي هذا الارتفاع في ظل المستويات التي يقدمها التعمري خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب الوطني، حيث يعد من أبرز اللاعبين الأردنيين المحترفين في أوروبا، ما انعكس على ارتفاع قيمته السوقية في التحديث الأخير.



كما أسهم ارتفاع القيمة السوقية للتعمري في رفع القيمة السوقية الإجمالية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم لتصل إلى 15.89 مليون يورو، بعد أن كانت 13.98 مليون في التحديث السابق، ما يعكس ارتفاع القيمة السوقية لعدد من لاعبي المنتخب وتطور مستواهم الفني خلال الفترة الأخيرة.







