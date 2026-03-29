ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

ويأتي هذا الارتفاع في ظل المستويات التي يقدمها التعمري خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب الوطني، حيث يعد من أبرز اللاعبين الأردنيين المحترفين في أوروبا، ما انعكس على ارتفاع قيمته السوقية في التحديث الأخير.
كما أسهم ارتفاع القيمة السوقية للتعمري في رفع القيمة السوقية الإجمالية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم لتصل إلى 15.89 مليون يورو، بعد أن كانت 13.98 مليون في التحديث السابق، ما يعكس ارتفاع القيمة السوقية لعدد من لاعبي المنتخب وتطور مستواهم الفني خلال الفترة الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى
-
بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن
-
تغيير الساعة تلقائياً على الهواتف يربك أردنيين
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الصناعة والتجارة تحكم قبضتها على المحتكرين وتحرر 376 مخالفة خلال الشهر الحالي
-
إعلان هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر