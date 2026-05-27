ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.25 مليون يورو

الوكيل الإخباري- ارتفعت القيمة السوقية للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى 18.25 مليون يورو، مقارنة بـ15.89 مليون يورو في التحديث السابق، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصائيات وأسعار اللاعبين.

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ المنتخب الوطني من حيث القيمة السوقية، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها "النشامى" خلال الفترة الماضية، إلى جانب الحضور المتزايد للاعب الأردني مع الأندية المحلية والخارجية.