ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة بنسبة 13.4%

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 4,199 رخصة خلال خلال الشهرين الأولين من عام 2026، مقارنة مع 3,329 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 26%.





وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 1.42 مليون م2 من عام 2026، مقارنة مع 1.52 مليون م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.6%.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 1.27 مليون م2 للشهرين الأولين من عام 2026 مقارنة مع 1.12 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 13.4 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 159 ألف م2، مقارنة مع 402 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته (60%) وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و11 % للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال خلال عام 2026، بانخفاض نسبته2.7) %( خلال نفس الفترة من عام 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته27.8 %، بارتفاع نسبته 34.3%، وإقليم الجنوب ما نسبته 6.3%، بانخفاض نسبته (45%) خلال نفس الفترة من العام 2025.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت14.4 %، وبمساحة مقدارها 0.159 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت3.4 %، وبمساحة 0.038 مقدارها م2 لكل فرد.







