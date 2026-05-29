الجمعة 2026-05-29 12:31 م

ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 37% خلال نيسان الماضي مقارنة مع آذار

العاصمة عمان
الجمعة، 29-05-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-  سجلت بيوعات الشقق في الأردن خلال شهر نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة 37% مقارنة بشهر آذار السابق، في وقت أظهرت فيه بيانات دائرة الأراضي والمساحة تراجعا في عدد الشقق المباعة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الشقق المباعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 9,935 شقة، مقارنة مع 10,751 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 8%.


كما بلغ عدد الشقق المباعة خلال شهر نيسان الماضي 2,863 شقة، مقارنة مع 2,915 شقة خلال نيسان 2025، بانخفاض نسبته 2%، فيما ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 37% مقارنة بالشهر السابق.

 
 


العاصمة عمان

