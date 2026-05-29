ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 37% خلال نيسان الماضي مقارنة مع آذار

الوكيل الإخباري- سجلت بيوعات الشقق في الأردن خلال شهر نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة 37% مقارنة بشهر آذار السابق، في وقت أظهرت فيه بيانات دائرة الأراضي والمساحة تراجعا في عدد الشقق المباعة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وبلغ عدد الشقق المباعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 9,935 شقة، مقارنة مع 10,751 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 8%.