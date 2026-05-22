ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026

الوكيل الإخباري - سجلت موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026 نشاطاً ملحوظاً في حركة المناولة البحرية والتجارية، بعدما ارتفعت بنسبة نمو بلغت 35%، مدفوعة بارتفاع أعداد السفن والبضائع الواردة والصادرة.



يأتي ذلك بعد قرار رئاسة الوزراء بتقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز سلاسل التوريد، والتي شملت تعزيز النقل البحري، وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، لسهولة استقبال السفن وضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتزويد لمختلف أنواع البضائع عبر منظومة موانئ العقبة وبمتابعة حثيثة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتلك الإجراءات التي أسهمت في ضمان استمرارية عمل الموانئ دون انقطاع وتنامي دور العقبة كمركز لوجستي وتجاري محوري في المنطقة.



وتعد منظومة الموانئ في العقبة من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من بنية تشغيلية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة تشمل ميناء الحاويات، والميناء الرئيسي، وميناء النفط والغاز، ومحطة الركاب، إلى جانب جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع وفق أعلى المعايير التشغيلية.

اضافة اعلان