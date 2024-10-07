ارتفاع سحوبات محطات المحروقات 1.7 % العام الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفعت سحوبات محطات المحروقات من المشتقات النفطية العام الماضي بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بعام 2022، بحسب النشرة الإحصائية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

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ووفق النشرة، انخفضت سحوبات المحطات من مادة البنزين 90 بنسبة 6.8 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة سحوبات بنزين 95 بنسبة 2.8 بالمئة، والسولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.9 بالمئة، والكاز بنسبة ارتفاع 34.8 بالمئة.



وارتفعت عدد الرخص الممنوحة في قطاع النفط ومشتقاته بنسبة 14.7 بالمئة، ومحطات المحروقات بنسبة 58.8 بالمئة، وتشغيل منشآت الغاز البترولي المسال 15.2 بالمئة، ومستودعات الغاز البترولي المسال بنسبة 100 بالمئة، فيما تراجعت رخص مراكز توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال بنسبة 25 بالمئة.

