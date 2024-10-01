ارتفاع طفيف على البصل والبندورة .. أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر البصل الناشف والبندورة بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الثلاثاء.

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ووصل سعر كيلو البصل الناشف اليوم إلى 40 قرشاً للكيلو، بعد أن كان يوم أمس 35 قرشاً للكيلو. بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 25 قرشاً، بعد أن بلغ يوم أمس 20 قرشاً للكيلو.