 
الثلاثاء 2024-10-01 10:44 ص
 
 

ارتفاع طفيف على البصل والبندورة .. أسعار الخضار في السوق المركزي

كيلو البصل يصل الى 40 قرشا ، والبندورة الى 25 قرشا في السوق المركزي
كيلو البصل يصل الى 40 قرشا ، والبندورة الى 25 قرشا في السوق المركزي
الثلاثاء، 01-10-2024 08:35 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفع سعر البصل الناشف والبندورة بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الثلاثاء.

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ووصل سعر كيلو البصل الناشف اليوم إلى 40 قرشاً للكيلو، بعد أن كان يوم أمس 35 قرشاً للكيلو. بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 25 قرشاً، بعد أن بلغ يوم أمس 20 قرشاً للكيلو.


وفيما يلي نشرة استرشادية مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء:

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