ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق

05:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757840 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مديرة التربية والتعليم لقصبة المفرق إيمان الخوالدة، إن المسار المهني والتقني شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلبة المسجلين فيه. اضافة اعلان





وأشارت، في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد الطلبة المسجلين في المسار المهني والتقني قد تضاعف خلال تلك الفترة الماضية بمعدل ثلاثة أضعاف، مبينةً أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للتعليم المهني والتقني ارتفع من 409 طلاب من كلا الجنسين إلى 1400 طالب خلال الفصل الدراسي الحالي.



ولفتت الخوالدة إلى أن عدد المدارس المعنية في المديرية ارتفع من 5 مدارس عام 2023 إلى 9 مدارس حاليًا، الأمر الذي يشير إلى ازدياد الرغبة لدى الطلبة وأولياء أمورهم بالانخراط ضمن المسار المهني والتقني في مدارس المديرية.



وأضافت أن المسار المهني والتقني في مدارس المديرية يشمل 10 تخصصات، تتضمن الهندسة والزراعة والشعر والتجميل والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والوسائط الإبداعية والرعاية الصحية والفن والتصميم، إلى جانب الفندقة والضيافة، الذي تم اعتماده خلال العام الحالي.



وأكدت الخوالدة حرص وزارة التربية والتعليم على دعم هذا التوجه الوطني، والمتمثل في العديد من الإجراءات والقرارات التي تُعنى بتطوير التعليم المهني والتقني، لافتةً إلى أنه من أبرز تلك القرارات والإجراءات زيادة عدد سنوات الدراسة إلى ثلاث سنوات تبدأ من الصف العاشر؛ مما يوفر فرصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، ولديها القدرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.



وتطرقت إلى تعاون لجنة التوجيه المهني مع مجلس التطوير التربوي لتنظيم اللقاءات والورش التوعوية مع المجتمع المحلي لبيان ميزات التعليم المهني والتقني؛ مما أسهم بشكل لافت في التعريف بمزايا هذا المسار التعليمي.



وبينت الخوالدة أنه سيتم افتتاح مدرسة مهنية في لواء بلعما خلال العام المقبل، ومدارس أخرى للتخصصات الزراعية، لافتةً إلى أنه سيتم التوسع أيضًا في نطاق المسار المهني من خلال استحداث وفتح شعب مهنية في المدارس الموجودة والمدارس الأكاديمية الأخرى، بحيث تتحول إلى مدارس شاملة.

تم نسخ الرابط





