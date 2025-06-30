الإثنين 2025-06-30 01:43 م
 

ارتفاع عدد وفيات التسمم الكحولي إلى 9 والإصابات إلى 17

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام ارتفاع عدد الوفيات بتسمم الكحول الميثيلي الى تسع وفيات والاصابات الى 17 إصابة جميعها قيد العلاج.

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وقالت المديرية إن التحقيق لا يزال جاريا في القضية.

 

 

 
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