ارتفاع عدد وفيات حادث حافلة مأدبا إلى 6

الوكيل الإخباري- ارتفعت وفيات حادث تدهور حافلة في مأدبا إلى 6 وأصيب 5 آخرين بجروح ورضوض، وفق ما أفاد به مصدر أمني. اضافة اعلان





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع بسبب اصطدام الحافلة بعامود إنارة في منطقة منجا بمحافظة مأدبا.



وأوضح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى النديم الحكومي، والاصابات قيد العلاج، في حين تم فتح تحقيق مروري بالحادث.



وكان أشار مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن كوادر المستشفى تعاملت منذ الصباح مع حادث انقلاب حافلة، وصل إلى مستشفى النديم الحكومي 10 حالات، 4 حالات منهم وصلوا متوفين، وحالة بليغة ادخلت الى العناية الحثيثة.



بدورها أشارت المدير الإداري في مستشفى المحبة بمأدبا لبرنامج الوكيل إلى وصول حالة واحدة - وفاة إلى المستشفى.

