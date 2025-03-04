 
الثلاثاء 2025-03-04 10:19 ص
 

ارتفاع عدد وفيات حادث حافلة مأدبا إلى 6

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الثلاثاء، 04-03-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت وفيات حادث تدهور حافلة في مأدبا إلى 6 وأصيب 5 آخرين بجروح ورضوض، وفق ما أفاد به مصدر أمني.اضافة اعلان


 وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع بسبب اصطدام الحافلة بعامود إنارة في منطقة منجا بمحافظة مأدبا.

وأوضح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى النديم الحكومي، والاصابات قيد العلاج، في حين تم فتح تحقيق مروري بالحادث.

وكان أشار مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن كوادر المستشفى تعاملت منذ الصباح مع حادث انقلاب حافلة، وصل إلى مستشفى النديم الحكومي 10 حالات، 4 حالات منهم وصلوا متوفين، وحالة بليغة ادخلت الى العناية الحثيثة.

بدورها أشارت المدير الإداري في مستشفى المحبة بمأدبا لبرنامج الوكيل إلى وصول حالة واحدة - وفاة إلى المستشفى.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق مجددا الثلاثاء في الأردن

من موقع الحادث

أخبار محلية ارتفاع عدد وفيات حادث حافلة مأدبا إلى 6

تعبيرية

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول "أصنصات" التمر الهندي والمشروبات الرمضانية

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية

م

خاص بالوكيل وفيات وإصابات بحادث تدهور حافلة في مأدبا - صور

ت

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لمحمد حماقي بعد خضوعه لجراحة عاجلة

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة

تعبيرية

أخبار محلية الافتاء تنوه: لا تنعقد صلاته من صلى التراويح بهذا الشكل



 




الأكثر مشاهدة