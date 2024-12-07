ارتفاع على سعر البندورة في السوق المركزي.. هذا سعر الكيلو !

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- ارتفع سعر البندورة في السوق المركزي لتصل الى نصف دينار للكيلو وفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن السوق .



وبين مدير عام السوق المركزي كساب الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" ان الاسباب تعزى لارتفاع الطلب وانخفاض الكميات الموردة من البندورة الى السوق عن حدها الطبيعي بسبب تأثير العوامل الجوية على المزارعين .



يذكر ان الكميات المتوفرة من البندورة في السوق المركزي اليوم وصلت لـ 290.603 طنا

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