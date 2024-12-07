ارتفاع على سعر البندورة في السوق المركزي.. هذا سعر الكيلو !

وبين مدير عام السوق المركزي كساب الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" ان الاسباب تعزى لارتفاع الطلب وانخفاض الكميات الموردة من البندورة الى السوق عن حدها الطبيعي بسبب تأثير العوامل الجوية على المزارعين .
يذكر ان الكميات المتوفرة من البندورة في السوق المركزي اليوم وصلت لـ 290.603 طنا
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