ارتفاع على سعر البندورة والخيار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر البندورة والخيار بـ 10-20 قرشًا في السوق المركزي اليوم الأربعاء.



ووفقًا للنشرة الاسترشادية اليومية الصادرة عن السوق المركزي، وصل سعر البندورة اليوم إلى 45 قرشًا للكيلو بعد أن بلغ أمس 35 قرشًا للكيلو، بينما وصل سعر الخيار إلى 35 قرشًا للكيلو بعد أن بلغ أمس 15 قرشًا للكيلو.



ووصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والبندورة اليوم إلى 389.359 طنًا.

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