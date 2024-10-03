 
الخميس 2024-10-03 09:15 ص
 

ارتفاع على سعر الزهرة والباذنجان في السوق المركزي

كيلو الباذنجان -اسود رفيع- يصل الى 90 قرشا للكيلو قي السوق المركزي
كيلو الباذنجان -اسود رفيع- يصل إلى 90 قرشا للكيلو قي السوق المركزي
الخميس، 03-10-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر الزهرة والباذنجان -أسود رفيع- في السوق المركزي اليوم الخميس .

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ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية-التي ترصد الحد الأدنى والاعلى لسعر بيع الكيلو في السوق ، تراوح سعر الزهرة بين 30- 50 قرشا للكيلو ، والباذنجان -أسود رفيع- بين 50 - 90 قرشا للكيلو . 

 

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات اليوم  3033.282 طنا .

 


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