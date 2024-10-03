ارتفاع على سعر الزهرة والباذنجان في السوق المركزي

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية-التي ترصد الحد الأدنى والاعلى لسعر بيع الكيلو في السوق ، تراوح سعر الزهرة بين 30- 50 قرشا للكيلو ، والباذنجان -أسود رفيع- بين 50 - 90 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات اليوم 3033.282 طنا .
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