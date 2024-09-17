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ارتفاع على سعر الكوسا في السوق المركزي .. الى كم وصل الكيلو؟

كيلو الكوسا يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي
كيلو الكوسا يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي
الثلاثاء، 17-09-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر الكوسا في السوق المركزي ليصل الكيلو إلى دينار وعشرة قروش اليوم الثلاثاء.

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وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من الكوسا اليوم 59.262 طنًا.


ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، استقرت باقي الأصناف من الخضار. حيث تراوح سعر البندورة اليوم بين 7 و25 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و35 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 40 و65 قرشًا للكيلو.

 


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