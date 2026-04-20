ارتفاع قيمة أقساط التأمين 16.5% في أول شهرين من العام الحالي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أقساط التأمين التي دفعها المواطنون في أول شهرين من العام الحالي، بنسبة 16.5%، فيما ارتفعت قيمة التعويضات التي دفعتها الشركات، 4.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.





وبلغت قيمة الأقساط المدفوعة خلال هذه الفترة، قرابة 223.2 مليون دينار، مقابل 191.5 مليون دينار، العام الماضي، بينما وصلت قيمة التعويضات إلى 96.8 مليون دينار، مقابل 92.5 مليون دينار لعام 2025.



واستحوذ تأمين المركبات على الحصة الكبرى من الأقساط المدفوعة في شهري كانون ثاني وشباط من العام الحالي، بـ187.6 مليون دينار، مرتفعا من 43.1 مليون دينار، بالوقت ذاته من العام الماضي.



وجاء في المرتبة الثانية، التأمين الطبي، بقيمة تبلغ 107.4 مليون دينار، مقابل 89.9 مليون دينار، بأول شهرين من عام 205.



أما في التعويضات، فكانت حصة المركبات قرابة 45.4 مليون دينار، والطبي 38.2 مليون دينار، للعام الحالي، بينما بلغت عام 2025، قرابة 46.6 مليون دينار للمركبات، و34.4 مليون دينار للتأمين الطبي.









